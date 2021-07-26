Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

Уже 14 стран Европейского Союза открыли границы для всех типов путешествий украинцев.

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды «B2B Jewelry». Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети.

За сутки 25 июля в Украине зафиксировано 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Министерство энергетики совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывает варианты повышения тарифов на электрическую энергию с 1 августа.

ГП «Антонов» и правительство Квебека готовы содействовать подписанию соглашения между Министерством стратегических отраслей промышленности Украины, Государственным концерном «Укроборонпром» и его предприятиями о производстве самолетов Ан-74ТК-200 в Квебеке для международных рынков, в том числе и североамериканских.

Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины.

С 2017 по 2019 год Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) провело 2123 полных проверки деклараций чиновников и выявило нарушения в 99% случаев.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов увольняется со своей должности и из органов прокуратуры.