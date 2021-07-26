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ГП «Антонов» и правительство Квебека готовы содействовать подписанию соглашения между Министерством стратегических отраслей промышленности Украины, Государственным концерном «Укроборонпром» и его предприятиями о производстве самолетов Ан-74ТК-200 в Квебеке для международных рынков, в том числе и североамериканских. Об этом на своем официальном сайте сообщила канадская компания Capital Hill Group (CHG), которая уже более 25 лет является лидером в сфере взаимодействия с органами государственной власти в Канаде, сообщает пресс-служба украинского концерна.

В будущей модели самолета будут максимально использоваться новейшие перспективные авиационные технологии, такие как «стеклянная кабина» и другие. Планируется разработать ряд модификаций базовой модели самолетов гражданского и специального назначения. Украинские авиастроители уже доказали свою способность серийно изготавливать эту модель самолета на Харьковском авиазаводе.

Окончательная сборка модели будет организована на производственных мощностях в Украине и Канаде.

На этапе проектирования модификаций, который уже идет, акцент сделан на соответствии проекту критериям сертификации Канадского авиационного управления, что может значительно ускорить будущий процесс сертификации. Успешная сертификация модели самолета и его производство позволят украинской авиационной отрасли выйти из затянувшегося кризиса.

Компания «Антонов-Канада» была создана для продвижения на международный рынок самолетов, разработанных и изготовленных на ГП «Антонов».

Первоочередной задачей компаний ГП «Антонов» и «Антонов-Канада» является организация сотрудничества и налаживания работы конструкторского бюро по исследованиям и разработкам, предшествующих обработок и испытаний, на основе которых изготавливается модель самолета для летных испытаний.

Наиболее перспективной для реализации этой амбициозной цели является модель самолета Ан-74ТК-200, разработанная КБ «Антонов», которая массово выпускалась Харьковским государственным авиационным производственным предприятием.

Самолет Ан-74ТК-200 предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов весом до 10 тонн, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности. Максимальная взлетная масса самолета - 36,5 тонны, максимальная высота полета - 10100 м, крейсерская скорость - 600-700 км / ч, дальность полета с грузом 10 тонн - 950 км, при нагрузке 1,8 тонны она составляет 4250 км. Экипаж состоит из двух человек.

Самолет можно использовать в особо суровых условиях эксплуатации, таких как арктические или высокогорные, временные, естественные, ограничены взлетно-посадочные полосы с минимальной или отсутствующей инфраструктурой поддержки, что, безусловно, является рыночным преимуществом данной модели самолета.

Кроме преимуществ основная модель AN-74TK-200 имеет и ряд недостатков, которые ограничивают или исключают удовлетворения спроса на рынке. Прежде всего это касается критической зависимости от использования значительного количества компонентов, произведенных на территории Российской Федерации, которые, к тому же, не соответствуют современным требованиям, что, в свою очередь, не позволяет получить обязательную сертификацию самолетов на европейских и американских рынках.

Напомним, 1 июня Канадская коммерческая корпорация (ККК) и Государственный концерн «Укроборонпром» подписали Меморандум о взаимопонимании между ККК и ГК «Укроборонпром» о сотрудничестве в сфере стратегической безопасности, обороны, аэрокосмической деятельности и производства боеприпасов.

Кроме того, в рамках Меморандума Государственный концерн «Укроборонпром», Государственная акционерная холдинговая компания «Артем» и канадская компания GL Munitions Inc. подписали Соглашение о сотрудничестве в вопросах производства боеприпасов к стрелковому оружию.
ForUm

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