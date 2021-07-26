Уже 14 стран Европейского Союза открыли границы для всех типов путешествий украинцев, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

«Согласно рекомендации Совета ЕС одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели к перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что для въезда в большинство стран необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

Конкретные условия въезда в каждой отдельной страны могут отличаться. Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.