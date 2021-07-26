Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.
Так, Руслан Баранецкий уволен с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
Василий Малюк уволен с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.
Кроме того, уволен начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Алексея Корнейчука и Виталия Монастырецкого – с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.
«Основной целью Зеленского при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующий содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде», - заявили в ОП.
«Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению», - отметил Зеленский.
Но уже сейчас работа СБУ усиливаться с учетом будущих изменений. Государство требует гораздо более интенсивной деятельности СБУ в выполнении поставленных законом задач, добавил президент.
«Вторая задача – существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать», - подчеркнул Зеленский.
По экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд гривен.
Фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации должно быть усиление работы СБУ.
«Конкретный результат должен быть ощутимый как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов», - отметил президент.
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