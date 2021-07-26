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Министерство энергетики совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывает варианты повышения тарифов на электрическую энергию с 1 августа.

Об этом сообщается в ответе министерства на запрос УНИАН.

Таким образом, ведомство в ближайшее время представит новую модель специальных обязательств на рынке электрической энергии (ПСО), которым, в том числе, регулируются тарифы для населения.

"Касательно модели специальных обязанностей на рынке электрической энергии и соответственно тарифов на электрическую энергию сообщаем, что в настоящее время вопрос прорабатывается совместно с НКРЭКУ и участниками рынка", - сказано в ответе Минэнерго.

При этом пресс-служба ведомства не уточнила, какие именно варианты тарифных изменений будут предложены.

Стоит напомнить, что ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц. Сейчас это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. И повышение тарифа для тех, кто потребляет свыше этой нормы, то есть для большинства.

Окончательные новые расценки Минэнерго должно озвучить до конца июля, но предположительно потребителей поделят на категории: которые потребляют от 100 до 300 кВт-ч, от 300 до 500 кВт-ч и свыше 500 кВт-ч в месяц. При этом самый высокий тариф может быть определен на уровне около 3,5 грн за кВт-ч.

Нынешний действующий тариф на электричество установлен на уровне 1,68 грн за кВт-ч для всех потребителей.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил механизм действия специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения, благодаря которому тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-ч сохранен до 1 августа 2021 года.
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