С 2017 по 2019 год Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) провело 2123 полных проверки деклараций чиновников и выявило нарушения в 99% случаев.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные платформы работы с открытыми данными Опендатабот.

Сейчас в НАПК продолжаются проверки деклараций за 2020 год, поданных чиновниками в апреле 2021 года.

Больше всего нарушений было выявлено в декларациях за 2019 год - 1469 недостоверных деклараций - это самая большая цифра за последние четыре года. Для сравнения, в 2018 году было 469 недостоверных деклараций, а в 2017 - 141.

В соответствии с подписанным президентом Владимиром Зеленским законом 1576-IX о наказании за ложь в декларациях, если чиновник указал недостоверную информацию, то он может оказаться за решеткой на срок до двух лет и потерять право занимать определенные должности до трех лет. В некоторых случаях за нарушение может быть назначен штраф и/или общественные работы. Новый закон вступает в силу с 2022 года.

Чиновников также привлекают к ответственности за несвоевременную подачу декларации. В 2019 году по такому основанию было составлено 120 административных протоколов – на 35% меньше, чем в 2018 - 185 протоколов.