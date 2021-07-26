также в разделеОбщество
Россиянин пытался с третьей попытки попасть в Украину - уже за взятку
В Ужгороде подозревают еще 6 случаев штамма «Дельта»
На Днепропетровщине чиновники «продавали» статусы участника боевых действий 9
Титаренко: В Украине судебная ветвь становится ручной 9
В 99% проверенных деклараций чиновников нашли признаки недостоверной информации 17
СБУ ликвидировала мощную пророссийскую ботоферму 16
Камеры фиксации нарушений ПДД заработают еще в двух городах и двух областях 23
Главный санврач предупредил об угрозе новых эпидемий 11
Ученые: COVID-19 снижает когнитивные способности сильнее, чем инсульт 12
В Украине зафиксировано 213 новых случаев COVID-19 44
В Минздраве допускают, что украинцам будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19 26
В регионах Украины завтра заработают камеры фиксации нарушений ПДД 15
В Украине официально разрешат смешивать вакцины от коронавируса 26
В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID достиг 80% 13
COVID-прививки получили еще 70 тысяч украинцев 14
В ГСЧС предупредили о пожарной опасности 10
ОБСЕ: Боевики вывели танки и артиллерию на полигоны 16
Коронавирус «Дельта» обнаружили во Львовской области 10

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов увольняется со своей должности и из органов прокуратуры, сообщает представляющая его интересы юридическая компания «Миллер».

«Руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора», - говорится в сообщении.

Против Мамедова открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств, расследование в которых осуществляется подразделениями, подчиненными непосредственно Венедиктовой.

«Законных оснований для увольнения нашего клиента нет, поэтому активно используется дискредитационная информационная кампания. К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, использующая инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения им своих полномочий», - отмечают адвокаты.

Напомним, 29 июня новым руководителем Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, стал Максим Якубовский вместо Гюндуза Мамедова.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через день после передачи Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Якубовскому забрала его под свое руководство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги