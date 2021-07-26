Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов увольняется со своей должности и из органов прокуратуры, сообщает представляющая его интересы юридическая компания «Миллер».

«Руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора», - говорится в сообщении.

Против Мамедова открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств, расследование в которых осуществляется подразделениями, подчиненными непосредственно Венедиктовой.

«Законных оснований для увольнения нашего клиента нет, поэтому активно используется дискредитационная информационная кампания. К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, использующая инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения им своих полномочий», - отмечают адвокаты.

Напомним, 29 июня новым руководителем Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, стал Максим Якубовский вместо Гюндуза Мамедова.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через день после передачи Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Якубовскому забрала его под свое руководство.