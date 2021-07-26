также в разделеОбщество
Россиянин пытался с третьей попытки попасть в Украину - уже за взятку
На Днепропетровщине чиновники «продавали» статусы участника боевых действий 9
Титаренко: В Украине судебная ветвь становится ручной 9
Мамедов увольняется из Офиса генпрокурора 19
В 99% проверенных деклараций чиновников нашли признаки недостоверной информации 17
СБУ ликвидировала мощную пророссийскую ботоферму 16
Камеры фиксации нарушений ПДД заработают еще в двух городах и двух областях 23
Главный санврач предупредил об угрозе новых эпидемий 11
Ученые: COVID-19 снижает когнитивные способности сильнее, чем инсульт 12
В Украине зафиксировано 213 новых случаев COVID-19 44
В Минздраве допускают, что украинцам будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19 26
В регионах Украины завтра заработают камеры фиксации нарушений ПДД 15
В Украине официально разрешат смешивать вакцины от коронавируса 26
В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID достиг 80% 13
COVID-прививки получили еще 70 тысяч украинцев 14
В ГСЧС предупредили о пожарной опасности 10
ОБСЕ: Боевики вывели танки и артиллерию на полигоны 16
Коронавирус «Дельта» обнаружили во Львовской области 10

В Ужгороде зафиксировали еще шесть подозрений на штамм «Дельта», биоматериал больных направили в европейские лаборатории, у большинства есть в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог ГУ «Закарпатский областной центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины» Любовь Данич, передает Укринформ.

«На сегодняшний день мы говорим о том, что на Закарпатье есть шесть подозрений на коронавирус штамма «Дельта», это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, есть и люди старшего возраста также. Некоторые лечатся амбулаторно, другие - в стационаре. У подавляющего большинства этих больных в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию. «Дельта» зафиксирован в Ужгороде, в частности», - сказала Данич.

По ее словам, на основе биоматериала этих больных уже проведены предварительные молекулярно-генетические исследования на базе референтной лаборатории в г. Киев. По результатам этих исследований обнаружены мутации коронавируса. В дальнейшем эти исследования требуют дополнительного секвенирования для того, чтобы с точностью сказать, что это именно вирус штамма «Дельта», который циркулирует сейчас в других странах.

Результаты исследований из европейской лаборатории ожидают в ближайшее время, биоматериал был отобран у больных 16 июля.

Как сообщал Укринформ, в июле на Закарпатье официально подтвердили два случая штамма »Дельта» коронавируса, больные тяжело перенесли болезнь, также посещали Россию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги