В Ужгороде зафиксировали еще шесть подозрений на штамм «Дельта», биоматериал больных направили в европейские лаборатории, у большинства есть в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог ГУ «Закарпатский областной центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины» Любовь Данич, передает Укринформ.

«На сегодняшний день мы говорим о том, что на Закарпатье есть шесть подозрений на коронавирус штамма «Дельта», это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, есть и люди старшего возраста также. Некоторые лечатся амбулаторно, другие - в стационаре. У подавляющего большинства этих больных в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию. «Дельта» зафиксирован в Ужгороде, в частности», - сказала Данич.

По ее словам, на основе биоматериала этих больных уже проведены предварительные молекулярно-генетические исследования на базе референтной лаборатории в г. Киев. По результатам этих исследований обнаружены мутации коронавируса. В дальнейшем эти исследования требуют дополнительного секвенирования для того, чтобы с точностью сказать, что это именно вирус штамма «Дельта», который циркулирует сейчас в других странах.

Результаты исследований из европейской лаборатории ожидают в ближайшее время, биоматериал был отобран у больных 16 июля.

Как сообщал Укринформ, в июле на Закарпатье официально подтвердили два случая штамма »Дельта» коронавируса, больные тяжело перенесли болезнь, также посещали Россию.