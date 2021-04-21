Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков назвал «ноу-хау», которые применяют чиновники для уклонения от уплаты налогов и сокрытия доходов.

В интервью Укринформу глава НАПК сообщил, что с этого года начали применяться три принципиальные нормы, введенные законодательством, которые «существенно уменьшают маневр для желающих, скажем так, прибедниться».

Во-первых, по словам Новикова, «это обязанность декларировать имущество, если ты пользуешься им не менее полугода, а именно - более 183 дней. Во-вторых, обязательное указание в декларации состояний детей до 18 лет, даже если они с тобой не проживают. В-третьих, обязательное декларирование криптовалюты, криптоактивов».

На уточнение, что декларант уже не сможет, например, за три дня до Нового года выехать из страны и заявить, что по состоянию на 31 декабря он имуществом не пользуется, поэтому оно ему не принадлежит, глава НАПК ответил: «Мы часто сталкивались с практикой, когда за довольно не бедным публичным лицом никакого имущества по месту жительства не зарегистрировано. В объяснениях часто так и значилось: 31 декабря был далеко, не работал, вопрос не ко мне. Теперь же выехать на каникулы 30 декабря будет существенно сложнее, если вы пользовались имуществом или автопарком последние полгода. Слишком большие, согласитесь, будут каникулы...».

Что касается детей до 18 лет Новиков уточнил, что «фиктивно развестись, оформить имущество на «бывшую» либо детей, таким образом скрыв свои состояния, в том числе коррупционные, теперь невозможно. Если публичный служащий не указал ребенка и оформленное на него имущество, это основание для привлечения его к административной или уголовной ответственности».

Отвечая на вопрос, не являются ли криптоактивы лакуной, которая компенсирует предыдущие упущенные возможности, глава НАПК сообщил, что по результатам анализа общественности в итоге кампании речь идет о 46 тысячах единиц криптовалют и 75 млрд грн, задекларированных в этом году.

«Лакуна ли это? Мы считаем, что криптовалюта - это актив будущего. Во всех странах он используется, и все, что не запрещено в стране, должно быть разрешено: разве не об этом Конституция Украины? Поэтому точно никак не является нарушением само наличие криптовалюты. Риски легализации определенных средств? Да, они, безусловно есть, но мы будем тщательно проверять все активы, какие бы «ноу-хау» не применялись».

Также Новиков сообщил о максимально тесном сотрудничестве НАПК с налоговой службой, с киберполицией, с Департаментом контрразведывательной защиты безопасности государства в информационной сфере Службы безопасности Украины.

По его словам, «есть соответствующие программные продукты, которые позволяют проанализировать принадлежность того или иного криптокошелька конкретному лицу. Даже когда речь идет, например, о таких глубоко анонимных валютах, как Monero. Свежий пример: налоговая служба Соединенных Штатов в этом году объявила тендер на создание решений по отслеживанию транзакций в криптовалютных сетях повышенной конфиденциальности, и его победитель - тандем компаний Integra FEC и Chainalysis обеспечивают не только данные, которые идентифицируют пользователей Monero-кошельков, даты и размеры транзакций в сети, но и куда более сложные инструменты. Например, способны статистически предусматривать вероятность будущих транзакций с участием определенных кошельков. Следовательно, есть возможности проверять и анализировать происходящие процессы - мы все знаем, что Украина в области диджитализации сегодня отнюдь не пасет задних».

Как заявил глава Нацагентства, самой главной и самой эффективной мерой предотвращения коррупции является рост уровня экономического развития, благосостояния, «поэтому мы в НАПК убеждены, что развитие рынка цифровых активов принесет пользу государству, экономике государства, конечно, при надлежащем урегулировании рынка криптовалют».