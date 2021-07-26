Представитель Украинской Православной Церкви регент хора КДАиС принял участие в ежегодном съезде регентов и певчих Польской Православной Церкви в монастыре святого Онуфрия Великого в Яблечне.

Фото: orthodox.pl

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.pl, архимандрит Роман (Подлубняк) исполнил песнопения Киево-Печерской Лавры и рассказал об их своеобразии участникам форума.

На открытии съезда Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Савва выразил особую признательность преподавателю Истории церковного пения и регенту хора Киевских духовных школ архимандриту Роману.

Научную часть форума регент хора КДАиС открыл докладом на тему богословско-музыкального своеобразия напевов Киево-Печерской Лавры.

Он рассказал об особенностях звучания лаврских песнопений – основанные на знаменном распеве, их мелодии гармонизированы на западный манер под влиянием эпохи барокко. Предварительно произведя анализ каждой музыкальной фразы, отец Роман предложил желающим совместно исполнить богослужебное песнопение Вечерни – Догматик 3-го гласа, а потом и «Херувимскую песнь» его авторства. Также он ознакомил участников съезда с Догматиком 4-го гласа по образцу лаврского обиход.

Особенностью церковного пения в Польше является любительский состав хоров. Исполняемый репертуар весьма разнообразен – здесь и обиход церковного пения Алексея Львова, и произведения из книги русских песнопений «Лондонский сборник», болгарская и сербская церковная классика, а также богослужебные труды современных авторов.