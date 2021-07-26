За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Крымского враг обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
У Нью-Йорка оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Причепиловки вооруженные формирования РФ трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Пивденного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых - средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 26 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.
У Авдеевки российские оккупанты обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
С начала этих суток боевых потерь среди украинских защитников вследствие вражеских обстрелов нет
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