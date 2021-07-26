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Ученые еще изучают продолжительность иммунитета от COVID-19 после вакцинации. «бустерная доза» может продлить иммунитет от коронавируса.

Об этом в интервью Апострофу заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Изучение продолжительности этого иммунитета продолжается. Когда мы получим хотя бы предварительные результаты от стран, которые начали использовать бустерные дозы, то сможем выработать ту или иную стратегию ревакцинации», - заявил главный санврач.

При этом он указал, что еще нет четкого понимания о необходимости третей дозы от COVID-19.

«Правительства некоторых стран рассматривают, и уже на серьезном уровне принимают решение о введении «бустерной дозы». Что это такое? Человек получил две дозы стандартного прививки и через полгода - год получает еще одну дополнительную - усиливающую», - объяснил Кузин.

По его словам, «бустерная доза» может продлить иммунную защиту и усилит ответную реакцию при попадании коронавируса в организм.

«Это один из сценариев ревакцинации. Другой сценарий - когда человек получил базовый курс (две прививки) и через год должен повторно получить аналогичные две прививки», - подчеркнул санврач.
ForUm

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