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В Хорватии в результате ДТП с участием автобуса, который ехал из Германии в Косово, погибли 10 человек, не менее 45 — пострадали.

Об этом сообщает AP.

Авария произошла около 06:00 в воскресенье, 25 июля, возле города Славонски-Брод на шоссе между хорватской столицей Загребом и границей с Сербией.

На фото с места инцидента изображен перевернутый на обочине автобус, возле него — пожарные и спасатели. Сообщается, что дорожное движение приостановили.

В полиции рассказали, что у автобуса были номерные знаки Косово и следовал он по регулярному маршруту в столицу страны Приштину. Что стало причиной аварии, неизвестно.

Чиновники заявили, что в автобусе находились 67 пассажиров, в том числе дети и двое водителей. Глава местной полиции Франхо Галич описал аварию как «одну из самых страшных, которую я когда-либо видел».

45 пострадавших доставили в больницу Славонски-Брод. Врачи говорят, что у восьми из них серьезные ранения. Министр здравоохранения Хорватии Вили Барош заявил, что в автобусе были 15 несовершеннолетних пассажиров, а у одной девочки — серьезные ранения.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Косово Вйоса Османи выразили соболезнования родственникам людей, погибших в результате ДТП.

Шоссе, на котором произошла авария, является ключевой транспортной артерией через Хорватию. Летом дорога загружена из-за туристов и иностранных рабочих, которые возвращаются домой из Западной Европы.
ForUm

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