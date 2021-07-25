Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник президент Джо Байден не помешал завершению строительства российского газопровода Северный поток-2. По словам Трампа это позволит России получать «миллиарды и миллиарды долларов».

Об этом Трамп сказал, выступая в Аризоне перед своими сторонниками, сообщает Интерфакс-Украина.

Бывший глава Белого дома заявил, что он «остановил» строительство проекта при своей каденции, а Байден допустил, что газопровод будет достроен «за несколько месяцев».

Он напомнил, что ранее предупреждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что США тратят

«миллиарды на защиту» Германии, а она «платит России миллиарды» за поставки газа.

Трамп вновь заявил, что потерпел поражение на президентских выборах только потому, что их результаты были подтасованы, назвав выборы «наиболее позорными и коррумпированными» в истории.

Он также сказал, что нынешняя администрация «богатеет благодаря Китаю». В качестве примера он привел обвинения Хантера Байдена - сына президента - в том, что российские спецслужбы взломали его ноутбук.

«Он заявил, что это была Россия ... Россия, как всегда. Обратили внимание, что это не Китай, а именно Россия? Это потому, что за счет Китая, а не за счет России они богатеют», - сказал экс-президент США.

По его утверждению он будучи у власти проводил наиболее жесткую политику в отношении России, но при этом поддерживал хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.