Австрия планирует направить около 400 военных на южную и восточную границу. Они должны усилить борьбу с потоком нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает австрийский телеканал ORF.
По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, политика Евросоюза по предоставлению убежища мигрантам якобы провалилась.
"Из-за растущего количества незаконных попыток пересечь границу мы вынуждены значительно укрепить силы на границах со Словакией, Венгрией, Словенией", - добавила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.
По данным ORF, за 2020 год на попытке незаконного пересечения границы в Австрии задержали 22 тысяч человек, тогда как за I полугодие 2021 - уже 16 тысяч. На данный момент на австрийской границе уже находятся около 1 000 солдат.
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