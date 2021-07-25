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Сильные муссонные дожди, продолжавшиеся несколько дней и усиленные тайфуном Ин-фа, затопили столицу Филиппин Манилу и прилегающие провинции. Проводится эвакуация населения.

Об этом сообщает Reuters.

В некоторых частях столичного региона Филиппин, где проживает более 13 млн человек, вода поднялась до пояса и перекрыла дороги для легковых автомобилей.

По меньшей мере один человек погиб.

В городе Марикина 15 000 человек перебрались в центры эвакуации сразу после тревожного подъема воды в большой реке.

Официальные лица говорят, что они изо всех сил пытаются открыть больше аварийных хранилищ, где будет возможным социальное дистанцирование и удастся предотвратить превращение эвакуационных лагерей в эпицентры заражения COVID-19.

Мэр Марикины Марселино Теодоро обвинил года незаконных рубок в близлежащих горах и сильное заиление реки в постоянных наводнениях в своем городе.
ForUm

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