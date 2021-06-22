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Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил тюрьмой за отказ вакцинироваться против коронавируса. При этом чиновники в системе здравоохранения страны говорят, что прививки сугубо добровольны, сообщает hromadske.

«Вы выбираете: или вакцинация, или я отправлю вас в тюрьму... Не поймите меня неправильно — в этой стране кризис. Меня просто раздражает то, что филиппинцы не прислушиваются к правительству», — сказал Дутерте во время телеобращения 21 июня.

Его слова противоречат заявлениям чиновников системы здравоохранения: те хотя и призывают людей вакцинироваться против коронавируса, но уверяют, что эта процедура добровольная.

По состоянию на 21 июня на Филиппинах первую дозу вакцины получили лишь 4,7% населения, а завершили вакцинацию — 1,8%. Хотя правительство этой 110-миллионной страны заявляло, что к концу 2021-го на Филиппинах вакцинируют 70 миллионов человек.

Президента страны критикуют за его жесткий подход к карантину. В частности, во время видеообращения он напомнил, что поддерживает свое решение пока не открывать школы снова.

В некоторых провинций даже фиксируют жестокое обращение полицейских с людьми для обеспечения карантина. Так, в начале апреля произошел случай, когда мужчина умер после того, как правоохранители заставили его сделать 300 приседаний за нарушение карантина.
ForUm

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