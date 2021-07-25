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У троих жителей Львовской области лабораторно подтверждено заражение штаммом коронавируса Дельта. Об этом в субботу, 24 июля, сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

«На Львовщине подтвердили 3 случая заболевания коронавирусом, вызванного штаммом Дельта (мутация SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2)», - говорится в сообщении.

По данным регионального департамента здравоохранения, во время инкубационного периода двое инфицированных находились в Великобритании и один - в России. Всем им понадобилась госпитализация. На сегодняшний день состояние больных улучшается.

Как рассказал глава департамента Орест Чемерис, всего в столичный Центр общественного здоровья направили шесть тестов ПЦР с подозрением на наличие штамма Дельта. Следовательно, в трех случаях подозрения подтвердились.

Также в ОГА напомнили, что полностью вакцинированные люди на 80% защищены от тяжелого течения COVID-19, вызванного "индийским" типом инфекции.

Напомним, в Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма «Дельта».
ForUm

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