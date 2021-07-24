также в разделеПолитика
Блогер: Официальный Китай признает авторитетность Медведчука на мировой арене, пока Зеленский пытается запугать его судами 13
Опрос: Большинство украинцев уверены, что Виктор Медведчук должен быть полностью оправдан 13
Белый дом в ближайшие недели объявит посла США в Украине 11
Малюська: Рассмотрение жалобы России в ЕСПЧ займет годы 26
Медведчук объяснил, как украинская власть погубит государство 79
ЕСПЧ зарегистрировал иск России против Украины 31
Госдеп: Украину ознакомили с соглашением по «Северному потоку-2» до его подписания 19
ЦИК признала Швачко избранным народным депутатом 14
Итоги сессии: Только 15% законов принято голосами монобольшинства 12
В Польше объяснили слова экс-посла о «российском» Крыме 20
Королевская: Медведчук, его адвокаты и вся наша политическая команда докажет его правоту и его правду 64
Шуфрич: Ожидаем освобождения Виктора Медведчука 30 июля 18
Китай показательно унизил Украину Зеленского 190
Брюссель получил ноту Киева о консультациях по Северному потоку-2 14
Якубин: Медведчук предупреждал о необходимости вести переговоры по «Северному потоку-2» с Россией, но его никто не слушал 21
Медведчук: Заседание ВР при участии лишь 99 парламентариев неправомочно для принятия решений 28
Медведчук: Цена на газ для населения за два года выросла на 70% 35
Война на Донбассе: ФРГ призвала Россию быть более конструктивной, а Украину – принять «формулу Штайнмайера» 12

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал санкции против онлайн-ритейлера Wildberries еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.

У себя в Telegram он поблагодарил президента и СНБО за решение о санкциях.

«Ритейл из РФ, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать в Украине», — написал министр.

По его словам, «антиукраинским тезисам, книгам, нарративам не место в Украине» и Минкульт будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам.

«Следующий шаг — российские ОТТ-платформы», — добавил Ткаченко.

В сентябре 2020 года стало известно, что Wildberries собирается выйти на украинский рынок. На сайте ритейлера пользователи обнаружили товары с символикой РФ и СССР. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что против Wildberries могут ввести санкции, и внес соответствующий проект поручения к Кабинету министров.

Накануне Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций. В санкционном списке оказался интернет-магазин Wildberries и его руководство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги