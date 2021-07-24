Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал санкции против онлайн-ритейлера Wildberries еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.
У себя в Telegram он поблагодарил президента и СНБО за решение о санкциях.
«Ритейл из РФ, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать в Украине», — написал министр.
«Следующий шаг — российские ОТТ-платформы», — добавил Ткаченко.
В сентябре 2020 года стало известно, что Wildberries собирается выйти на украинский рынок. На сайте ритейлера пользователи обнаружили товары с символикой РФ и СССР. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что против Wildberries могут ввести санкции, и внес соответствующий проект поручения к Кабинету министров.
Накануне Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций. В санкционном списке оказался интернет-магазин Wildberries и его руководство.
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