Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал санкции против онлайн-ритейлера Wildberries еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.

У себя в Telegram он поблагодарил президента и СНБО за решение о санкциях.

«Ритейл из РФ, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать в Украине», — написал министр.

По его словам, «антиукраинским тезисам, книгам, нарративам не место в Украине» и Минкульт будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам.

«Следующий шаг — российские ОТТ-платформы», — добавил Ткаченко.

В сентябре 2020 года стало известно, что Wildberries собирается выйти на украинский рынок. На сайте ритейлера пользователи обнаружили товары с символикой РФ и СССР. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что против Wildberries могут ввести санкции, и внес соответствующий проект поручения к Кабинету министров.

Накануне Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций. В санкционном списке оказался интернет-магазин Wildberries и его руководство.