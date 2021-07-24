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Рассмотрение жалобы России в ЕСПЧ займет годы. Такое утверждение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Об этом сообщил министр эфир "Украина 24".

«Мы оцениваем, что рассмотрение жалобы Российской Федерации займет годы. Это полностью бесперспективная история, потому что она содержит слабую юридическую аргументацию. По сути, это повтор мифов, которые Россия транслирует на своем телевидении», - заявил министр юстиции.

Напомним, в украинском МИД, комментируя иск России в ЕСПЧ, отметили, что он подан исключительно с пропагандистской целью.
ForUm

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