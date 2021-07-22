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Россия подала в ЕСПЧ иск против Украины 24

Иск РФ против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был подан с пропагандистской целью и не имеет никаких шансов на удовлетворение, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы быть удовлетворенной, и подана она Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и потраченного времени суда на написание ответа, у этого представления не будет», - сказал Кулеба на совместном брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в зоне ООС, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на Украину.

Москва в этой жалобе возлагает ответственность на власти Украины «за гибель мирного населения», «подавление свободы слова», «блокировка Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова», «политику дискриминации русскоязычного населения» и др. Также Россия возлагает ответственность на Киев за сбитый малазийский Boeing MH17 на Донбассе.
ForUm

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