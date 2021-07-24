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В МИД Польши заявили о том что в первом полугодии 2021 года, украинцам было выдано почти на 35% больше виз для трудоустройства, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в пятницу, 23 июля, информирует Укринформ.

Так, если в прошлом году за этот же период рабочие визы получили 270 тыс. украинцев, то в этом - 360 тыс. виз.

Уточняется, что Польша выдала гражданам Украины 411 тыс. 370 национальных виз (типа D), и 44 шенгенские визы (типа С).

Больше всего польских виз было выдано в генконсульстве Польши во Львове - 152 тыс. 736 (более 37% от всех выданных виз). Лидерами также являются генконсульства РП в Луцке (73 тыс. 669 визы) и Харькове (68 тыс. 417 виз).

Вместе с тем, польские консулы в Киеве, Львове, Луцке, Виннице, Харькове и Одессе выдали в первом полугодии 20 тыс. 77 отказов в выдаче польской визы гражданам Украины.
ForUm

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