также в разделеОбщество
От коронавируса вакцинированы более 3 миллионов украинцев
Страны G7 призвали Украину бороться с изменениями климата 8
Число выданных украинцам виз поляками растет 9
Украинские пограничники помогли разоблачить табачную мафию в Испании и Португалии 8
В Украине за сутки выявили 745 новых случаев коронавируса 8
23 июля. Картина дня 13
Отца львовского школьника оштрафовали за мемы на учителей в Instagram 8
Зеленский представил нового главу СВР 24
У Зеленского опровергли увольнение первого замглавы СБУ 15
В МИД удивлены заявлением Молдовы о завершении расследования дела об исчезновении Чауса 14
Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ 73
Креминь призвал спортсменов на Олимпиаде говорить на украинском 12
ГБР разоблачило схему вымогательства денег у раненых на фронте бойцов 23
СБУ задержала более 30 афганцев, прибывших из РФ 14
Травма грудной клетки, переломы ребер: ГБР расследует задачную смерть заключенного в Житомире 12
Дело о махинациях с жильем для нацгвардейцев направлено в суд 11
В Кривом Роге 7-летнего мальчика держали на цепи 14
12 россиян пыталась попасть в Украину по паспортам, выданным в оккупированном Крыму 13

Во Львове демонтировали две последние бронзовые фигуры местного Монумента славы - "родины-матери" и красноармейца, который держит меч. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает zaxid.net.

«Были демонтированы элементы из металла, которого было достаточно много, а также прочный бетон. Планировали два дня работать, а получилось за один», - сообщил журналистам строитель Василий Луць.

Как и предыдущие элементы монумента, их направили в музей "Территория террора". 

Этот монумент, по оценке Украинского института национальной памяти, не подпадал под действие закона о декоммунизации, не состоял ни на одном балансе. Поэтому городской совет принял решение по его окончательному демонтажу, заявив, что "это символ коммунизма".

«Демонтировать монумент начали в апреле 2018. Тогда оградили основную часть советского памятника, который был в аварийном состоянии. Элементы убирали поочередно», - написало издание. 

Ансамбль Монумента боевой славы Советских вооруженных сил был выполнен в камне и бронзе. Работал над ним авторский коллектив, в который вошли скульпторы Дмитрий Крвавич, Эммануил Мисько, Ярослав Мотыка, художник-монументалист Александр Пирожков, архитекторы Мирон Вендзилович и Аполлон Огранович. Открыли Монумент в 1970 году.

Он состоял из 30-метрового бетонного пилона, обложенного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы, обложенной лабрадоритом, с большими рельефами из кованой меди.

На месте Монумента славы планируют обустроить музей украинского воина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
3045 грн.
14
Теги