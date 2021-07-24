Во Львове демонтировали две последние бронзовые фигуры местного Монумента славы - "родины-матери" и красноармейца, который держит меч. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает zaxid.net.

«Были демонтированы элементы из металла, которого было достаточно много, а также прочный бетон. Планировали два дня работать, а получилось за один», - сообщил журналистам строитель Василий Луць.

Как и предыдущие элементы монумента, их направили в музей "Территория террора".

Этот монумент, по оценке Украинского института национальной памяти, не подпадал под действие закона о декоммунизации, не состоял ни на одном балансе. Поэтому городской совет принял решение по его окончательному демонтажу, заявив, что "это символ коммунизма".

«Демонтировать монумент начали в апреле 2018. Тогда оградили основную часть советского памятника, который был в аварийном состоянии. Элементы убирали поочередно», - написало издание.

Ансамбль Монумента боевой славы Советских вооруженных сил был выполнен в камне и бронзе. Работал над ним авторский коллектив, в который вошли скульпторы Дмитрий Крвавич, Эммануил Мисько, Ярослав Мотыка, художник-монументалист Александр Пирожков, архитекторы Мирон Вендзилович и Аполлон Огранович. Открыли Монумент в 1970 году.

Он состоял из 30-метрового бетонного пилона, обложенного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы, обложенной лабрадоритом, с большими рельефами из кованой меди.

На месте Монумента славы планируют обустроить музей украинского воина.