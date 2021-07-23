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В Кривом Роге полицейские освободили 7-летнего мальчика, которого сожитель матери удерживал на цепи, сообщает пресс-служба городской полиции.

23 июля парень сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа.

Правоохранители освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что парня приковал цепью к батарее сожитель матери, а сам пошел на работу. По его словам, таким образом он пытался «перевоспитать» сына, который якобы постоянно убегает из дома.

Сейчас с матерью мальчика и 30-летним мужчиной работают полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.
ForUm

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