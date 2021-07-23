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В странах Западной Европы и США во время вспышки COVID-19, вызванной штаммом коронавируса «Дельта», уровень заболеваемости среди привитых является крайне низким.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Новости из стран Западной Европы и США подтверждают важность прививки. Во время вспышки пандемии, вызванной штаммом «Дельта», уровень заболеваемости среди вакцинированных крайне низок. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и фактически исключает летальные исходы», – написал он.

Радуцкий подчеркнул, что штамп «Дельта» приближается к границам Украины. «Поэтому не теряйте времени - не откладывайте вакцинацию. Прививка - это не только ваша безопасность, но и безопасность ваших близких из группы риска», – подытожил он.

Напомним, в Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма «Дельта».
ForUm

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