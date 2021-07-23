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Контрразведчики Службы безопасности Украины в Днипре заблокировали канал поставки за границу товаров, подлежащих обязательному экспортному контролю. Речь идет об агрегатах и ​​высокоточном оборудовании, которое можно использовать в военной сфере, в частности, для оборудования военных вертолетов, сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительным данным, «схему» организовал местный житель. Он наладил личные связи в воинских частях и на оборонных предприятиях страны. Именно они стали для дельца «базой снабжения».

Чтобы скрыть сведения о происхождении и использования оборудования, делец вносил недостоверные данные в сопроводительную документацию.

«Товар» предназначался для вывоза в страны постсоветского пространства и азиатского региона. Потенциальных заказчиков злоумышленник искал в интернете.

В ходе обысков по местам проживания правонарушителя изъято товаров двойного использования почти полмиллиона гривен, а также печати, штампы, поддельную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины организатору сделки сообщено о подозрении.
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