Слова экс-посла Польши в России, бывшего заместителя главы МИД страны Катажины Пелчиньской-Наленч о возможном признании Польшей в будущем Крыма как части территории России были неправильно изложены, и эта ошибка уже исправлена на интернет-странице Польского института международных отношений (PISM).

Об этом говорится в ответе польской либеральной партии «Польша 2050», деятелем которой является Пелчиньская-Наленч, на информационный запрос Укринформа о том, поддерживает ли партия эту позицию.

«Высказывания Катажины Пелчиньской-Наленч были неправильно истолкованы интервьюером. После вмешательства госпожи Пелчиньской-Наленч это высказывание получило правильное звучание, которое сразу было размещено автором интервью на интернет-странице PISM», - говорится в ответе партии.

Как отметили в политсиле, в других частях этого интервью очень четко вырисовывается взгляд деятеля партии на Россию и ее политику.

«Хотя это интервью не было связано с «Польшей 2050», взгляды Пелчиньской-Наленч и партии в деле аннексии Крыма однозначны: деятели «Польши 2050» осуждают ее, что многократно подчеркивалось в публичных выступлениях», - подчеркивает партия.

На сайте PISM по состоянию на сегодня размещена исправленная версия интервью с Пелчиньской-Наленч, где нет упоминания о том, что «возможно придется полюбить ее (Россию) с Крымом».

Часть интервью Пелчиньской-Наленч с директором PISM Славомиром Дембским, где упоминается о «российском Крыме», вызвала широкий резонанс в украинских СМИ и политических кругах страны. В частности, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал высказывание в предыдущей версии интервью «неприемлемым и циничным».

Либеральное движение «Польша 2050» Шимона Головни, которое в марте этого года стало политической партией, последовательно осуждает аннексию Крыма и оккупацию части Донецкой и Луганской областей. Во время теледебатов в июне 2020 года в рамках президентской избирательной кампании в Польше Головня как единственный из всех кандидатов заявил, что в случае избрания президентом свой первый зарубежный визит он совершит в Киев. Тогда он убеждал, что Украина в свете российской агрессии нуждается в политической поддержке Варшавы. Пелчиньская-Наленч во время этой кампании была советницей Головни по вопросам международной политики. Сейчас она возглавляет аналитический институт при партии «Стратегии 2050». В 2012-2014 годах Пелчиньская-Наленч была заместителем главы МИД Польши, а в течение 2014-2016 годов - послом Польши в РФ.