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Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины во время обысков складских и офисных помещений одного из субъектов предпринимательской деятельности, которое занимается оптовой торговлей табачных изделий, изъяли крупную партию контрафактных сигарет.

«По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты более 276 наименований табачных изделий известных марок в количестве почти 4,4 млн пачек на общую ориентировочную сумму более 246 млн гривен, которые не имеют документального подтверждения их происхождения и качества», - сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый товар. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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