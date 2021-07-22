также в разделеОбщество
ГФС изъяла партию контрафактных сигарет на 246 млн 6
Зеленский наградил 12-летнюю девочку, спасшую четырех детей от наводнения на Закарпатье 10
Львовского прокурора поймали на взятке от полицейского 10
СБУ заблокировала многомиллионную схему оформления документов моряков 10
В Чехии белорусу увеличили приговор за участие в «ДНР» с 4,5 до 21 года заключения 28
На Виннитчине со спиртзавода украли 26 тысяч литров спирта 9
Молдова изменила правила въезда в страну 20
Венгрия передала Украине по линии НАТО 10 аппаратов ИВЛ 9
На сайте Олимпиады-2020 Крым отделили от Украины границей 18
Зеленский отменил штраф за нарушения въезда-выезда в Крым и ОРДЛО 15
ЦПК: Пьяная судья устроила ДТП в Киеве 38
СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили силовики и чиновники 54
Украина и Венгрия взаимно признали документы об образовании 10
На Кировоградщине мэра города задержали за вымогательство 19
Семенченко: Украинские спецслужбы сливали данные о белорусских активистах 18
В Украине установлен новый рекорд по вакцинации от COVID-19 20
Ляшко: 40% созданных пунктов вакцинации не работают 31
В Украине растет число новых случаев COVID-19 35

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на Украину.

Москва в этой жалобе возлагает ответственность на власти Украины «за гибель мирного населения», «подавление свободы слова», «блокировка Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова», «политику дискриминации русскоязычного населения» и др. Также Россия возлагает ответственность на Киев за сбитый малазийский Boeing MH17 на Донбассе.

В МИД заявили, что украинская сторона не участвовала в переговорах и согласовании пакета договоренностей США и Германии по «Северному потоку-2».

Президент США Джо Байден после достижение с Германией договоренностей относительно запуска российского проекта «Северный поток-2» объяснил решение не препятствовать достройке трубопровода санкциями

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых.

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио неправильно изображены границы Украины.

В результате порывистого (местами шквального) ветра и интенсивного дождя, а также падения деревьев погибли 2 человека и 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

За сутки 21 июля в Украине зафиксировано 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Украине не работают 40% созданных пунктов вакцинации от коронавируса. 

Сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области.

В ночь на 22 июля на столичной Оболони судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi сбила столб и врезалась в дерево, едва не сбив пешеходов. Министр внутренних дел Денис Монастырский обещает, что дело не замнут.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги