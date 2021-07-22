Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на Украину.

Москва в этой жалобе возлагает ответственность на власти Украины «за гибель мирного населения», «подавление свободы слова», «блокировка Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова», «политику дискриминации русскоязычного населения» и др. Также Россия возлагает ответственность на Киев за сбитый малазийский Boeing MH17 на Донбассе.

В МИД заявили, что украинская сторона не участвовала в переговорах и согласовании пакета договоренностей США и Германии по «Северному потоку-2».

Президент США Джо Байден после достижение с Германией договоренностей относительно запуска российского проекта «Северный поток-2» объяснил решение не препятствовать достройке трубопровода санкциями

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых.

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио неправильно изображены границы Украины.

В результате порывистого (местами шквального) ветра и интенсивного дождя, а также падения деревьев погибли 2 человека и 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

За сутки 21 июля в Украине зафиксировано 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Украине не работают 40% созданных пунктов вакцинации от коронавируса.

Сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области.

В ночь на 22 июля на столичной Оболони судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi сбила столб и врезалась в дерево, едва не сбив пешеходов. Министр внутренних дел Денис Монастырский обещает, что дело не замнут.