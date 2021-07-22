Президент США Джо Байден после достижение с Германией договоренностей относительно запуска российского проекта «Северный поток-2» объяснил решение не препятствовать достройке трубопровода санкциями, сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

Он отметил, что строительство почти завершено.

«Проект «Северный поток» завершен на 99%. Мысль о том, чтобы что-то сказать или сделать, остановить его, была невозможной», – ответил американский глава.

Байден поделился деталями приезда в Вашингтон немецкого канцлера Ангелы Меркель.

«Но у меня, как вы знаете, были очень, очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель. И она работает с правительством Германии по поводу обязательства, которое предусматривает, что, если Россия приложит все усилия, чтобы сознательно сделать Украине больно или другим странам, она ответит», – добавил Байден.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».