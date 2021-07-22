также в разделеПолитика
СМИ: В США почти никто не доволен соглашением с Германией по «Северному потоку-2» 5
Конгрессмены призвали Байдена изменить дату встречи с Зеленским 8
Апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета-старшего 9
Медведчук: Дело в отношении меня политически мотивированное, это результат узурпации власти 13
Кулеба: Украине нужны более сильные формулировки по безопасности в сделке Германии и США 21
Зеленский растоптал Конституцию и сдал судебную ветвь власти во внешнее управление 26
Россия подала в ЕСПЧ иск против Украины 15
Разумков призвал Конгресс США не одобрять запуск «Северного потока-2» 18
Байден: Остановить «Северный поток-2» уже было невозможно 34
РФ предложила провести следующие переговоры ТКГ в Минске 16
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины 31
Ермак и Кулеба отправятся в США для подготовки визита Зеленского 15
Опубликован текст декларации США и Германии о «Северном потоке-2» 66
Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2» 18
У Зеленского заявили, что «Большое строительство» создало более 200 тысяч рабочих мест 17
Байден ждет Зеленского в Вашингтоне 30 августа 18
США и ФРГ договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите газа через Украину 29
У Зеленского ждут официального приглашения в США 13

В МИД заявили, что украинская сторона не участвовала в переговорах и согласовании пакета договоренностей США и Германии по «Северному потоку-2». Об этом в комментарии «Европейской правде» заявил спикер МИД Олег Николенко.

«Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии», - сказал он.

Такое заявление прозвучало после слов представителя Госдепа о том, что Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу «Северный поток-2» и включил предложенные украинской стороной идеи в текст соглашения.

«Вместе с тем, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом», - сказал Николенко.

«Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз «Северного потока–2», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги