В МИД заявили, что украинская сторона не участвовала в переговорах и согласовании пакета договоренностей США и Германии по «Северному потоку-2». Об этом в комментарии «Европейской правде» заявил спикер МИД Олег Николенко.

«Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии», - сказал он.

Такое заявление прозвучало после слов представителя Госдепа о том, что Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу «Северный поток-2» и включил предложенные украинской стороной идеи в текст соглашения.

«Вместе с тем, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом», - сказал Николенко.

«Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз «Северного потока–2», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».