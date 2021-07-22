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Число погибших в Южно-Африканской Республике (ЮАР) во время беспорядков из-за тюремного заключения экс-президента Джейкоба Зумы выросло до 276 человек, сообщает Укринформ со ссылкой на The Punch News.

По данным правительства, только в провинции Квазулу-Натали погибли по меньшей мере 234 человека, а еще 42 смерти были зафиксированы в провинции Гаутенг. Сейчас полиция расследует 168 дел по статье убийство.

Отмечается, что часть людей погибла в давке или была раздавлена ​​падающими предметами, другие погибли в горящих зданиях.

В правительстве уже заявили о возвращении «стабильности» в двух провинциях ЮАР.

С 9 июля в нескольких провинциях ЮАР начались протесты с призывом освободить бывшего президента Джейкоба Зуму из тюрьмы в Квазулу-Натали, которые позднее переросли в жестокие беспорядки.

Толпы молодых людей поджигают машины на дорогах, грабят магазины и прибегают к другим актам вандализма. Также происходят столкновения с полицией.

Число погибших во время беспорядков из-за тюремного заключения экс-президента Джейкоба Зумы выросло до 212 человек.

 
ForUm

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