В Киеве обнаружили за минувшие сутки 246 больных коронавирусом, 2 человека умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«246 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Два человека умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 217 437», - сообщил Кличко.

Заболели 120 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, 104 мужчины в возрасте от 19 до 78 лет. А также 13 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 66 больных коронавирусом.

Выздоровел прошедшие сутки 201 человек. В общем коронавирус преодолели 208 150 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 48, в Соломенском - 39 и в Подольском районе - 34 случая», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 21 июля в Украине зафиксировано 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.