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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что перенос заседаний ТКГ из Минска может позволить изменить формат переговоров между Украиной и Россией.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала «Украина 24», передает УНИАН.

Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что сегодня площадка переговоров по Донбассу в Минске неприемлема.

«Лукашенко явно показывает свой диктаторский метод управления и, собственно говоря, действует против собственного народа, за что должен, я убежден, - исторически отвечать. И это ему никто никогда не забудет. А в этот момент мы будем в Минске декларировать какие-то вещи, которые касаются мира на Донбассе, - я думаю это просто нелогично. Здесь не может быть и речи», - заявил Кравчук.

При этом глава украинской делегации отметил, что сейчас трудно сказать, как отнесутся в ОБСЕ и в России к позиции Украины перенести переговорную площадку из Минска в другой город по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Мы свою позицию высказали. Я высказывал то, что надо заменить место переговоров Трехсторонней контактной группы или площадку на страну, скажем, хотя бы нейтральную», - отметил Кравчук и добавил, что в Польше выразили готовность предложить место для переговоров.

«Я в свое время Польшу назвал одной из первых стран, где можно вести такие переговоры», - добавил Кравчук.

Он отметил, что в Украине сомнений относительно необходимости изменения места переговоров нет.

«Учитывая поведение Лукашенко - он фактически стал сателлитом России. Россия агрессор. Лукашенко выполняет волю Путина, и вдруг мы соглашаемся ехать в Беларусь для проведения заседаний ТКГ. Я думаю, это нереально и невозможно», - подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что для переноса переговорной площадки необходимо иметь консенсус в ОБСЕ, страной-участницей которой является Россия.

«Когда мы сделаем замену Минска на Варшаву, на Женеву, я условно говорю - то тогда, меняя площадку можно говорить и о переформатировании самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой, придать ей более точные полномочия, потому что сейчас фактически нет полномочий. Мы, так сказать, консультативные вещи провозглашаем. А я думаю предоставить больше полномочий, и может, я думаю, что это было бы, пожалуй, правильно, - сделать минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга», - заявил Кравчук.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что минск больше не может считаться нейтральной площадкой для проведения международных переговоров, включая переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, в связи с враждебной риторикой Александра Лукашенко.
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