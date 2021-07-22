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За прошедшие сутки, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

У Марьинки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 22 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.
ForUm

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