23 июля в олимпийском Токио состоится торжественная церемония открытия Игр ХХХІІ Олимпиады, на которой флаг Украины будут нести опытные спортсмены нашей команды – олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин, сообщает пресс-служба НОК.

Впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину. Это связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Олимпийские игры в Токио станут первыми Играми с равным гендерным признаком, ведь почти 49% участников соревнований - женщины.

Напомним, что согласно новым протоколам, разработанных Оргкомитетом Игр в Токио, спортсмены имеют возможность прибыть в Олимпийскую деревню не ранее чем за 5 дней до начала своих соревнований и отъехать в течение 2 суток после завершения выступлений. Поэтому, в день открытия Игр в Токио будут находиться наши представители по академической гребле, велоспорту, бадминтону, боксу, гимнастике спортивной, конному спорту, легкой атлетике, настольному теннису, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, стрельбе стендовой, прыжкам в воду, теннису, триатлону, фехтованию.

Решение о знаменосцев Украины на открытии Игр было принято во время общекомандном собрания присутствовать сейчас в Японии спортсменами Олимпийской сборной Украины.

Напомним, Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Справка:

Елена Костевич – Олимпийская чемпионка (2004), двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр (2012) по пулевой стрельбе. Игры в Токио для титулованной спортсменки уже пятые в ее карьере.

Богдан Никишин – чемпион мира (2015), многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на шпагах. В олимпийском Рио-2016 занял высокое 4 место. Старший спортсмен в составе Олимпийской сборной Украины на Олимпийских играх в Токио, которые станут для опытного атлета уже четвертыми в его карьере.