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С начала года Киев посетило 308 тысяч иностранных туристов. А количество внутренних туристов, по оценкам туристических организаций, составило более 500 тыс. человек,  сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

«По данным Госпогранслужбы, всего иностранных туристов приехало из США – 26 576 человек. На втором месте Израиль – 22 684 человек, а замыкает «первую тройку» Турция - 21057 туристов. В список стран, откуда приехало больше всего туристов, вошли также Германия, Беларусь, Саудовская Аравия, Азербайджан, Великобритания, Грузия и Индия», - отметила Хонда.

По ее словам, развитие туризма после пандемии станет для Киева одним из главных приоритетов. Для повышения туристической привлекательности в городе сейчас реализуется ряд важных проектов. В частности, недавно в Киеве начала свою работу «Академия гостеприимства» для подготовки добровольных помощников в сфере туризма. Также в столице создадут инклюзивный туристический маршрут, в который войдут выдающиеся достопримечательности.

Она также добавила, что с начала года туристический сбор составил 22,5 млн гривен.
ForUm

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