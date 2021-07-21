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Несмотря на то, что газопровод «Северный поток-2» достроен уже на 98%, рычаг давления на Россию есть. В частности, если российская сторона будет использовать газ как политическое оружие.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

По его словам, Вашингтон продолжает выступать против «Северного потока-2».

«Но к сожалению, с нашей точки зрения, труба на сегодня закончена на 98%. Она была закончена на 90%, когда президент Байден занял свою должность в январе», - подчеркнул Шолле.

Он также отметил, что США и Германия близки к тому, чтобы объявить о соглашении по газопроводу.

«Мы думаем, как обеспечить получение Украиной поддержки, нужной для построения лучшего энергетического будущего, защиты от российской агрессии. Конечно, я хотел бы, чтобы «СП-2» не был столь близок к завершению строительства, как он есть, но у нас все равно есть рычаг давления на Россию», - добавил Шолле.

Он уточнил, что партнеры работают над тем, что бы Украина оставалась транзитной страной не только до конца контракта с «Газпромом».

«Я не могу вдаваться в домыслы, но я могу сказать, что мы принимаем во внимание различные варианты развития событий. И мы четко дали понять немецким друзьям и всем другим, что если подобное поведение (использование энергоносителей как оружие, - ред.) будет иметь место, то надо будет принимать серьезные и быстрые меры реагирования», - сказал советник Госдепа.

Ранее The Wall Street Journal написала, что США и Германия согласовали перечень мероприятий по поддержке Украины на фоне финальной стадии строительства «Северного потока-2».
ForUm

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