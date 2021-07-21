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В Государственном департаменте США не уверены, что будет назначен отдельный спецпредставитель по Украине. Поскольку американский президент Джо Байден и сам является спецпредставителем «во многих отношениях».

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

«У нас есть спецпредставитель по Украине во многих отношениях - это президент США Байден. Он бывал тут шесть раз, больше чем кто-либо еще. Он знает украинскую тематику очень хорошо, госсекретарь Блинкен - тоже», - ответил он на вопрос, будет ли назначен спецпредставитель Госдепа по Украине.

Шолле добавил, что госсекретарь Блинкен поручил ему провести переговоры с украинскими партнерами.

«Это ситуация, в которой задействованы все в Вашингтоне, в плане нашей работы в Украине. Для меня это залог глубины нашего партнерства - что столько высокопоставленных чиновников так хорошо разбираются в украинских делах и настолько привержены тому, чтобы сделать наши отношения еще сильнее», - отметил он.

 
ForUm

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