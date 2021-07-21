Сегодня, 21 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение, сообщает пресс-служба ОТГ «Север».
Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и он был доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
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