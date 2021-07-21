также в разделеПроисшествия
На Авдеевском коксохиме произошел пожар 21
В Украине непогода обесточила более 800 населенных пунктов 18
Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранен 1 военный 11
По факту аварии на «Ривнеазоте» завели дело 25
В МВД прокомментировали аварию на «Ривнеазот» 20
На РивнеАзот произошла авария 17
Задержали пациента психбольницы, который убил санитара при побеге 14
В Запорожье в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек 13
В ГосЧС заявили о рекордной смертности на водоемах в этом году 15
Вчера оккупанты 3 раза нарушили режим перекрещения огня 8
Под колесами грузовика на Херсонщине погиб патрульный 22
Раненый на Донбассе военный умер в больнице 51
В Затоке утонули отец и сын 24
В Черкассах средь бела дня подстрелили двух мужчин 19
Под Харьковом во двор журналиста бросили «коктейль Молотова» 21
Боевики совершили 4 обстрела и запустили БПЛА на Донбассе 11
В ДТП под Луцком погибли 3 человека 17
В Украине – 182 случая COVID и 307 госпитализаций за сутки 16

Сегодня, 21 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение, сообщает пресс-служба ОТГ «Север».

Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и он был доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги