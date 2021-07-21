Лисичанский городской суд Луганской области признал виновным агента российской спецслужбы ФСБ, который собирал данные об украинских разработках в ракетостроении. Злоумышленник приговорен к 8 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, сообщил пресс-центр СБУ.
Напомним, контрразведчики СБУ прекратили разведывательную деятельность жителя Луганщины, завербованного ФСБ РФ, в мае 2020.
Установлено, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник установил контакт с военнослужащими одного из научно-исследовательских центров Вооруженных сил Украины. Его целью было получение от последних за денежное вознаграждение сведений о новейшей военной разработке – ракетном комплексе «Нептун».
Вражеского агента задержали «на горячем» при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса.
Судебное разбирательство материалов уголовного производства проходил при поддержке публичного обвинения Луганской областной прокуратуры.
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