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Лисичанский городской суд Луганской области признал виновным агента российской спецслужбы ФСБ, который собирал данные об украинских разработках в ракетостроении. Злоумышленник приговорен к 8 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, сообщил пресс-центр СБУ.

Напомним, контрразведчики СБУ прекратили разведывательную деятельность жителя Луганщины, завербованного ФСБ РФ, в мае 2020.

Установлено, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник установил контакт с военнослужащими одного из научно-исследовательских центров Вооруженных сил Украины. Его целью было получение от последних за денежное вознаграждение сведений о новейшей военной разработке – ракетном комплексе «Нептун».

Вражеского агента задержали «на горячем» при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса.

Судебное разбирательство материалов уголовного производства проходил при поддержке публичного обвинения Луганской областной прокуратуры.
ForUm

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