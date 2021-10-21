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Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Винницкой области агента ФСБ РФ, который прошел обучение у террористов на временно оккупированном Донбассе.

По данным пресс-центра ведомства, гражданин Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой «ЛНР» и участвовал в вооруженном противостоянии ВС Украины. Также он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганщины под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным «Дикий».

По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач.

В рамках уголовного производства следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.1 ст. 111 (государственная измена)

ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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