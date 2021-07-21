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В населенном пункте Бжозовец недалеко от города Гожув Велькопольский на западе Польши при выполнении работ 10-тонная газовая труба упала на гражданина Украины, в результате чего мужчина от полученных травм умер.

Трагическая ситуация произошла в понедельник, 19 июля, сообщает Укринформ со ссылкой на TVP.INFO.

«Вероятно, произошло падение газовой трубы, которую поднимали вверх, в результате чего травмы получил мужчина, которому примерно 50 лет», — заявил работник пожарной службы в Гожове Великопольском Бартломей Мондры.

Как отмечается, на место происшествия прибыла бригада спасателей, которая совместно с рабочими извлекла мужчину из-под трубы и начала его реанимацию. Однако спасателям не удалось восстановить жизненные функции человека.

Как отмечается, по неофициальной информации, мужчина был гражданином Украины.
ForUm

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