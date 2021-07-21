В итальянском городе Таранто в ночь на среду произошла стрельба в расположенном на пляже дископабе, десять человек пострадали.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на La Stampa.

Десять молодых людей были ранены, один в тяжелом состоянии после стрельбы, которая произошла в среду около двух часов ночи в дископабе Yachting в Сан-Вито, на окраине Таранто. В заведении проходила вечеринка, организованная студентами университета, в которой приняли участие более 300 человек.

Причиной стрельбы стал конфликт между двумя группами молодежи. Один из ребят в определенный момент вытащил пистолет и начал стрелять в окружающих. Это вызвало панику и давку среди посетителей дископаба.

Инцидент произошел в открытой зоне клуба.

Полиция уже установила стрелка, ему выстрелили в ноги при задержании.

Пострадавших доставили в больницы. Ранения получили четыре девушки и шесть парней в возрасте от 20 до 28 лет.