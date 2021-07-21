также в разделеМир
Бывшего советника Трампа арестовали за лоббирование интересов другой страны 13
В Корее зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 19
Меркель объяснила, почему людей вовремя не предупредили о наводнении 74
ВОЗ обеспокоена распространением штамма коронавируса «Лямбда» 15
Безос благополучно вернулся на Землю после полета в космос 27
Временного президента Мали пытались зарезать в мечети 18
В Италии от COVID-19 вакцинировали половину взрослого населения 11
Бывший учитель стал президентом Перу 20
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах 12
Вспышка COVID-19 зафиксирована в 9 крупных странах Европы 24
В США в результате пожаров уничтожено более 400 тысяч гектаров леса 12
В мире зафиксировали 191,7 миллиона случаев COVID-19 11
В CША объявили приговор первому участнику штурма Капитолия 26
США отправляют в Украину и Польшу советника Госдепа обсудить «Северный поток-2» 27
ЕС уже передал странам Восточного партнерства 5 миллионов доз COVID-вакцины 10
Антибиотик, назначаемый для лечения COVID-19, оказался не эффективным 151
На пост генсека НАТО могут претендовать три женщины 227
Франция ужесточает правила въезда в страну 16

В итальянском городе Таранто в ночь на среду произошла стрельба в расположенном на пляже дископабе, десять человек пострадали.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на La Stampa.

Десять молодых людей были ранены, один в тяжелом состоянии после стрельбы, которая произошла в среду около двух часов ночи в дископабе Yachting в Сан-Вито, на окраине Таранто. В заведении проходила вечеринка, организованная студентами университета, в которой приняли участие более 300 человек.

Причиной стрельбы стал конфликт между двумя группами молодежи. Один из ребят в определенный момент вытащил пистолет и начал стрелять в окружающих. Это вызвало панику и давку среди посетителей дископаба.

Инцидент произошел в открытой зоне клуба.

Полиция уже установила стрелка, ему выстрелили в ноги при задержании.

Пострадавших доставили в больницы. Ранения получили четыре девушки и шесть парней в возрасте от 20 до 28 лет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги