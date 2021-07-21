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Количество новых случаев инфицирования COVID-19 установило в Южной Корее новый рекорд на фоне вспышки в Сеуле, сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Отмечается, что в течение последних суток в стране обнаружили рекордные 1784 больных COVID-19. Предыдущий рекорд был установлен 14 июля, когда в стране обнаружили 1614 больных.

Таким образом с начала пандемии в Южной Корее уже обнаружили 182 265 случая инфицирования COVID-19. Болезнь унесла жизни 2060 жителей страны.

«С начала кампании массового вакцинации населения, которая началась 26 февраля, прививки получили 16 442 892 человека, из которых 6 684 839 прошли полный курс», — утверждает Синьхуа.

Абсолютное большинство новых случаев приходятся на Сеул и провинцию Гуеонги, которая его окружает.

 
ForUm

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