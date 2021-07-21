Париж и Лондон согласились выделить больше правоохранителей и развернуть современные технологии вдоль французского побережья в попытке остановить поток незаконных мигрантов в Великобританию.

Как сообщает Укринформ, об этом со ссылкой на совместное французско-британскую заявление пишет Reuters.

«Франция удвоит количество сотрудников полиции на своем северном побережье между городами Булонь и Дюнкирк, а также вокруг порта Диепе, а также усилит воздушные патрули, действуя против малых судов, которые пытаются пересечь опасный Английский канал», — говорится в материале.

Отмечается, что часть средств на эти цели выделит Великобритания, которая также профинансирует строительство приютов для мигрантов на территории Франции.

«Большинство из согласованных шагов будут приняты на французской стороне и призваны помешать судам покидать побережья», — утверждает Reuters.

Напомним: в понедельник по меньшей мере 430 мигрантов успешно пересекли Английский канал и прибыли в Великобританию с территории Франции. Это - рекордное количество незаконных мигрантов, обнаруженных за сутки в Объединенном королевстве.

Впрочем, по данным Франции, с прошлого года были перехвачены более 7500 потенциальных мигрантов.