Пограничники Мукачевского отряда задержали трех нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь украинско-румынскую границу,

Как сообщила пресс-служба ГПСУ, чтобы оставаться незамеченными на заснеженной местности, нелегалы ​​ надели заранее приобретенные защитные медицинские костюмы белого цвета.

Информацию о возможном незаконном пересечении госграницы предоставили офицеры оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда.

Реализуя полученную информацию, около 1:00 совместный пограничный наряд военнослужащих отдела «Яблоновка» и оперативно-розыскного отдела в 50 метрах от границы задержали троих мужчин. Никаких документов задержанные с собой не имели.

Сначала все трое представились гражданами Сирии.

Впоследствии пограничники установили, что один из задержанных является гражданином Египта. Также оказалось, что всех троих искателей лучшей судьбы правоохранители задерживают уже не в первый раз.

Пограничники выясняют круг лиц, вероятно причастных к организации незаконного путешествия иностранцев. На самих нелегальных путешественников составлены протоколы об админправонарушениях, дела будут направлены в суд, который и даст правовую оценку их действиям.