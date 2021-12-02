В сети Интернет начало распространяться видео, на котором якобы снятые тепловизионной камерой кадры расстрела группы лиц, сообщает Госпогранслужба.
«Отдельные ресурсы дописывают, что это произошел расстрел украинскими военными, другие – пограничниками группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Беларуси через зону отчуждения», - говорится в сообщении.
Также на видео видна надпись «PRILUKI», а само видео якобы записано 29 ноября.
Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация не соответствует действительности и фейковая.
Никаких обнаружений групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в т.ч. в районе Чернобыльской зоны не было.
Пограничники обращаются к гражданам оставаться сознательными, не распространять информацию фейковых ресурсов и используемую российской пропагандой.
Напомним, несколько недель назад уже происходили подобные фейковые сообщения о задержании незаконных мигрантов в Чернобыльской зоне.
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