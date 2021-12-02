В сети Интернет начало распространяться видео, на котором якобы снятые тепловизионной камерой кадры расстрела группы лиц, сообщает Госпогранслужба.

«Отдельные ресурсы дописывают, что это произошел расстрел украинскими военными, другие – пограничниками группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Беларуси через зону отчуждения», - говорится в сообщении.

Также на видео видна надпись «PRILUKI», а само видео якобы записано 29 ноября.

Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация не соответствует действительности и фейковая.

Никаких обнаружений групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в т.ч. в районе Чернобыльской зоны не было.

Пограничники обращаются к гражданам оставаться сознательными, не распространять информацию фейковых ресурсов и используемую российской пропагандой.

Напомним, несколько недель назад уже происходили подобные фейковые сообщения о задержании незаконных мигрантов в Чернобыльской зоне.