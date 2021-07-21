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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об угрозе появления штамма коронавируса, который будет более опасен, чем «Дельта».

Об этом глава ВОЗ сказал на 138-й сессии Международного олимпийского комитета, передает УНИАН.

Если COVID-19 и дальше будет распространяться в мире, вероятность появления еще одного опасного штамма коронавируса высока.

«Чем шире распространение, тем больше вариантов коронавируса появится с потенциалом стать даже более опасным, чем штамм Дельта, который наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало», - рассказал Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, в настоящее время в мире можно наблюдать беспрецедентный кризис, который требует беспрецедентных мер. Пандемия может закончиться только тогда, когда весь мир решит наконец с ней закончить, отметил Гебрейесус. Такой фразой он подвел свой монолог к теме вакцинации.

«Наша цель - глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин. Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер», заявил глава ВОЗ.
ForUm

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