Чемпионский бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа официально подтвержден, сообщает промоутер украинца Александр Красюк, передает Укринформ.
Поединок состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. По словам промоутера украинца Александра Красюка, в контракте на бой прописана опция реванша.
На кону поединка Усика и Джошуа будут стоять чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британский боксер.
Для Усика предстоящий бой станет третьим в супертяжелом весе после побед над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой. Последнего Александр победил в октябре прошлого года.
Напомним, Джошуа в последнем бою нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, защитив чемпионские пояса.
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