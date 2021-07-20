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Чемпионский бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа официально подтвержден, сообщает промоутер украинца Александр Красюк, передает Укринформ.

Поединок состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. По словам промоутера украинца Александра Красюка, в контракте на бой прописана опция реванша.

На кону поединка Усика и Джошуа будут стоять чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британский боксер.

Для Усика предстоящий бой станет третьим в супертяжелом весе после побед над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой. Последнего Александр победил в октябре прошлого года.

Напомним, Джошуа в последнем бою нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, защитив чемпионские пояса.
ForUm

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